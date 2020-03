Valve, HP e Microsoft lavorano ad un visore VR di nuova generazione

Microsoft, Valve e HP hanno unito le forze per lo sviluppo di un nuovo visore VR di prossima generazioneconosciuto come "Next Gen HP VR Headset" un progetto piuttosto ambizioso realizzato con l'obiettivo di ridefinire gli standard della Realtà Virtuale.

Purtroppo non ci sono molti dettagli al momento, Steam ha aperto una pagina per il visore ed esiste anche un sito ufficiale che però non riporta particolari informazioni se non una breve didascalia: "il visore sviluppatore da HP in collaborazione con Valve e Microsoft consente esperienze di alto livello, con un grado di immersione e comodità maggiori rispetto a quelle delle precedente generazione. E' il nuovo standard per la VR."

Ad oggi non è chiaro quando il visore vedrà la luce e se esistano prototipi funzionanti oppure no, HP permette di iscriversi alla newsletter sul sito ufficiale per ricevere nuove informazioni non appena queste verranno comunicate. Interessante sottolineare la collaborazione tra i tre colossi con Valve che è ovviamente molto interessata alla VR come dimostra il lancio di Half-Life Alyx e Microsoft che potrebbe usare il dispositivo per nuove esperienze su PC e Xbox Series X.

La casa di Redmond in questi anni ha fatto capire di essere più interessata ad applicazioni ed esperienze in Realtà Aumentata ma non per questo vuole trascurare gli investimenti sulla VR.