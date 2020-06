Valve Index, primo anniversario per l'hardware: ancora problemi di scorte

Presentato ufficialmente al pubblico nel corso del marzo del 2019, all'annuncio di Valve Index ha fatto rapidamente seguito l'avvio della commercializzazione del visore dedicato alla Realtà Virtuale firmato da Valve.

Il colosso videoludico, proprietario della piattaforma di distribuzione di Steam, ne sanciva infatti l'esordio sul mercato nella giornata del 28 giugno 2019. Di conseguenza, con la giornata odierna, domenica 28 giugno 2020, si celebra il primo anniversario di Valve Index, visore dedicato ai più esigenti appassionati del gaming in realtà virtuale. La community di videogiocatori PC ha ricordato la ricorrenza sul noto forum ResetEra, scambiandosi considerazioni su quanto, ancora oggi, non sia semplice riuscire ad assicurarsi un esemplare dell'hardware.

Nel corso della primavera, Valve Index è stato in effetti protagonista di diversi problemi di approvvigionamento, determinati essenzialmente da due fattori concomitanti. Da un lato, la brusca esplosione della crisi sanitaria internazionale legata al Coronavirus ha inevitabilmente rallentato i ritmi produttivi di casa Valve, ma non solo. L'annuncio del ritorno della serie Half-Life con un nuovo capitolo pensato appositamente per la VR ha infatti generato un incremento sul fronte della domanda di Valve Index.



Attualmente, come evidenziato dal nostro Giuseppe Arace nella sua recensione di Half-Life: Alyx, il titolo Valve rappresenta una delle migliori espressioni di questa tecnologia videoludica.