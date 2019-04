Valve Index: annunciati prezzo, data di uscita e specifiche del visore VR

Dopo mesi di voci di corridoio, i vertici di Valve fissano al 28 giugno la data di commercializzazione di Valve Index. Il visore VR per la realtà virtuale sarà disponibile in Italia al prezzo di 539 euro per il solo headset o a 799 euro insieme ai due controller.

A conferma delle recenti indiscrezioni correlate alla diffusione online di diverse immagini del prototipo del visore, l'annuncio ufficiale descrive Valve Index come un dispositivo per la realtà virtuale di nuova concezione che permetterà agli appassionati vecchi e nuovi di esperienze in VR di fruire di contenuti ad alta definizione e con un refresh rate stabilmente ancorato sui 120Hz. Ad arricchire la dotazione tecnologica delle cuffie avremo anche due telecamere per l'head tracking di precisione e una cura maniacale per l'ergonomia, con ampia possibilità di customizzazione tramite delle regolazioni fisiche e software.

Anche i controller di Valve Index non saranno da meno e vanteranno 87 sensori di movimento, ottici, capacitivi e di force feedback, che si aggiungono ai sistemi di input classici come i tasti meccanici, i trigger laterali e gli analogici.

Particolarmente interessanti sono poi le specifiche di sistema delineate da Valve attraverso le pagine del sito ufficiale di Steam:

Valve Index: requisiti hardware e software

Sistema operativo: Windows 10, SteamOS, Linux

Memoria RAM: 8GB o superiore

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD RX480 o superiore

È richiesta una presa DisplayPort, HDMI non supportato

CPU: Dual Core con hyperthreading

USB: una porta 3.0 (o superiore) per l'headset

Valve Index arriverà perciò il 28 giugno e sarà acquistabile direttamente dal portale di Steam. Quanto al prezzo, l'azienda statunitense capitanata da Gabe Newell propone i controller a 299 euro, l'headset (ossia solo le cuffie e la cavatteria accessoria) a 539 euro o entrambi a 799 euro. A chi possiede già Valve Pro è poi rivolta la Valve Index Base Station da 159 euro.