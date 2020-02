Valve Index: il Coronavirus rallenta la produzione del visore VR di Half-Life Alyx

Dopo aver indotto i vertici di Sony a saltare la GDC e il PAX East, l'allarme globale per l'epidemia da COVID-19 costringe Valve a rallentare la produzione del visore VR Valve Index.

A darne conferma sono gli stessi vertici del colosso videoludico statunitense attraverso una lettera aperta indirizzata a tutti coloro che attendono il lancio di Half-Life Alyx: "Con HL Alyx in arrivo il 23 marzo, stiamo lavorando duramente per soddisfare la domanda di Valve Index e vogliamo assicurarci che tutti i visori VR siano disponibili all'acquisto prima del lancio del gioco. Tuttavia, la crisi sanitaria globale del Coronavirus ha influenzato i nostri piani di produzione, quindi avremo molte meno unità in vendita nei prossimi mesi rispetto ai volumi pianificati inizialmente".

A detta delle alte sfere di Valve, comunque, "tutto il team sta lavorando sodo per massimizzare i propri sforzi e garantire la più ampia disponibilità di Index". L'attesa per l'uscita di Half-Life Alyx ha alimentato a dismisura il numero di preordini del visore VR dell'azienda che gestisce Steam, tanto da portare Valve Index sold-out in 31 Paesi già dalla prima metà di gennaio. Secondo gli analisti, oltretutto, il Coronavirus potrebbe incidere sul lancio di PS5 e Xbox Series X.