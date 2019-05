Valve Index sold out negli Stati Uniti in meno di 30 minuti

Martedì 30 aprile Valve ha aperto i preordini per il visore VR Valve Index, apparentemente andato soldout in poco meno di mezz'ora negli Stati Uniti e registrando un buon successo anche nel Regno Unito.

Valve Index è disponibile in tre diverse configurazioni, la prima in vendita a 1079 euro, la seconda (con due controller) a 799 euro e infine la versione base con il solo visore a 539 euro. In Italia Index risulta regolarmente prenotabile mentre i clienti in Nord America possono comunque effettuare il preorder con consegna prevista per il 30 settembre, mentre nel Regno Unito questa possibilità non è disponibile.

Recentemente, Valve ha parlato di un gioco di punta per Index in arrivo entro fine anno e in molti hanno subito pensato che possa trattarsi del tanto rumoreggiato Half-Life VR... che sia bastato questo a spingere i preordini del visore?

Valve Index può essere acquistato in Italia direttamente da Steam con consegna prevista per il prossimo 28 giugno, come detto nel nostro paese non si registrano problemi di scorte.