Valve Index: il visore VR torna in vendita giusto in tempo per Half-Life Alyx

Con l'annuncio di Half-Life: Alyx, gioco disponibile esclusivamente su Steam e che richiede di essere in possesso di un caschetto per la realtà virtuale, il costosissimo Valve Index è stato preso d'assalto dai giocatori di tutto il mondo. Fortunatamente nuove scorte del prodotto stanno per arrivare giusto in tempo per l'uscita del gioco.

Nelle ultime ore è infatti possibile prenotare il proprio Valve Index sul sito ufficiale, sebbene l'arrivo del visore sia tutt'altro che immediato. Mentre stiamo scrivendo questa notizia sono richiesti circa 2 mesi d'attesa (su Steam di parla di 8-10 settimane) per poter ricevere a casa propria il dispositivo: ciò significa che bisogna necessariamente saltare il day one di Half-Life Alyx se lo si vuole giocare con quello specifico visore. Vi ricordiamo che il prezzo di un Valve Index, comprensivo di periferiche di controllo, è di ben 1079 euro e al suo interno è incluso il nuovo ed attesissimo spin-off di Half-Life insieme ad una serie di contenuti extra per Counter Strike: Global Offensive, lo sparatutto in prima persona che sta improvvisamente tornando alla ribalta grazie all'annuncio di Valorant.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx arriverà su Steam il prossimo 23 marzo 2020 e fino alla sua data d'uscita sarà possibile prenotarlo in leggero sconto.