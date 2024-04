Valve mette il turbo a Team Fortress 2: c'è una grande novità con l'ultimo Update

Gli aggiornamenti a sorpresa di Team Fortress 2 proseguono a quasi 17 anni di distanza dal lancio: l'ultimo Update introduce una funzione richiesta a gran voce dalla community che continua imperterrita a darsi battaglia nelle arene dello sparatutto multiplayer di Valve.

In rollout dal pomeriggio di giovedì 18 aprile, il nuovo Major Update di Team Fortress 2 'mette il turbo' all'FPS online di Valve con il richiestissimo supporto ai PC Windows e Linux 64-bit.

La compatibilità (sia lato client che server) con l'architettura più performante dei sistemi operativi dovrebbe garantire un aumento del 20% circa delle prestazioni ingame di Team Fortress 2, a tutto vantaggio del framerate, della fluidità e della responsività dei controlli.

Le note della patch di TF2 del 18 aprile non forniscono ulteriori indicazioni su eventuali interventi di ottimizzazione supplementari compiuti dai programmatori di Valve per garantire la compatibilità del gioco con gli ambienti Windows e Linux a 64-bit: ad ogni modo, il colosso videoludico guidato da Gabe Newell invita tutti coloro che dovessero riscontrare dei problemi dopo aver installato la nuova patch a contattare il supporto ufficiale di Valve per segnalare bug, glitch, crash ed errori vari che potrebbero verificarsi.

