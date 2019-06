Valve non crea più giochi perché guadagna troppo con le microtransizioni?

Valve è uno dei nomi più grandi dell'industria videoludica, anche se da un po' di tempo non si dedica attivamente allo sviluppo dei videogiochi. Lo abbiamo visto con Half-Life 3 ad esempio, diventato oggetto di meme praticamente su base quotidiana, finché la stessa fanbase non sembra aver perso interesse verso il titolo.

Ma perché l'azienda ha smesso di sviluppare giochi? Un'interessante spiegazione viene da quello che nei commenti di un articolo di The Week, chiamato "Come il capitalismo ha ucciso uno dei migliori game studio" si definisce come un ex sviluppatore di Valve.

Stando a quanto dichiarato, lo studio non avrebbe più alcun interesse nel creare nuovi giochi single player, perché semplicemente non ne vale la pena, visto quanto guadagnano con le sole microtransazioni.

"Ho lavorato per Valve qualche anno fa, e potrei scrivere un libro su quello che non va lì. Credo che il problema più grande che hanno sia che il successo è il peggior insegnante. Valve ha scoperto che le microtransazioni sono una grande fonte di guadagno, e quindi ogni team è stato concentrato in quella direzione. Quando ero lì (prima di Artifact) non c'era già praticamente nessun gioco in sviluppo. C'era un piccolo gruppo che stava lavorando su Left for Dead 3 (cancellato poco dopo la mia assunzione) e un paio di ragazzi che facevano esperimenti sulla pre-produzione di Half-Life 3 (che non uscirà mai). Ma in effetti tutta l'attenzione era concentrata sugli oggetti cosmetici e l'economia dei tre grandi giochi (DOTA, CS:GO e TF2)".

Possibile dunque che i troppi soldi siano un problema? Sì, a quanto racconta lo sviluppatore: "Portal 2 ha guadagnato soltanto 200 milioni, e per quel genere di spiccioli non ne vale la pena, quando puoi fare centinaia di milioni all'anno vendendo cappelli e modifiche estetiche per fucili (la maggior parte dei quali sono disegnati dai giocatori, peraltro, e non dagli impiegati!)".

Una situazione piuttosto eloquente, se confermata. Voi che ne pensate?