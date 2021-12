Valve sta ottimizzando Half-Life, DOTA 2 e Counter Strike per Steam Deck

PCGamer.com ha parlato con il team di Valve al lavoro su Steam Deck ricevendo una gradita conferma: a quanto pare sarebbero molti i dipendenti di Valve al lavoro per aggiornare i giochi della compagnia in vista del lancio della nuova piattaforma.

In particolare DOTA 2, Counter-Strike Global Offensive ed i giochi di Half-Life riceveranno una serie di aggiornamenti e migliorie pensati appositamente per migliorare l'esperienza su Steam Deck.

In particolare Greg Coomer, designer di Valve, fa sapere che "il team di DOTA 2 sta introducendo migliorie significative e innovative, almeno per quanto riguarda il contesto di DOTA. C'è un grande lavoro dietro per assicurarsi che il gioco sia giocabile con gli stick analogici, è ancora in fase sperimentale ma di fatto è già possibile giocare con un gamepad."

Anche Counter-Strike Global Offensive riceverà aggiornamenti legati ai controller e ci sarebbero "tante ottimizzazioni in corso" anche per Half-Life e Portal, con Portal e Portal 2 già testati con successo su Steam Deck. "Tutto il catalogo Valve riceverà attenzioni particolari, vogliamo assicurarci che tutto funzioni al meglio su Steam Deck."

Recentemente è stato confermato che Steam Deck non avrà giochi esclusivi di fatto la piattaforma sarà compatibile con tutti i giochi PC del catalogo Steam senza esclusive o limiti di sorta.