Valve parla di Portal VR e spiega perchè HL Alyx non funzionerebbe senza Realtà Virtuale

In occasione della presentazione di Half-Life Alyx, varie testate hanno avuto modo di parlare con gli sviluppatori del gioco, tra cui il Lead Programmer Robin Walker che si è espresso anche riguardo il futuro di Portal.

Walker afferma che Valve sta da tempo pensando ad una killer application per la Realtà Virtuale e che prima di Half-Life Alyx li studio aveva deciso di puntare su Portal 3 VR. Dopo una serie di test tuttavia il progetto è stato scartato, coloro che hanno provato il prototipo hanno infatti sofferto di chinetosi e degli effetti del motion sickness, da qui la decisione di fermare i lavori e orientarsi su un progetto più tradizionale come quello di Half-Life Alyx.

Alyx è uno shooter in prima persona basato sull'esplorazione, sicuramente un genere più adatto alla Realtà Virtuale rispetto ad un puzzle verticale come Portal, fortemente basato sulla velocità e sui movimenti rapidi. Per lo stesso motivo Robin afferma che "Half-Life Alyx non funzionerebbe senza la VR, ci abbiamo provato ma sarebbe stato impossibile svilupparlo come un gioco tradizionale senza rinunciare a meccaniche importanti del gameplay. La Realtà Virtuale dona una prospettiva assolutamente unica al gioco."

Il nuovo gioco Valve sarà disponibile da marzo 2020 su Steam, compatibile con HTC Vive, Oculus Rift e dispositivi Windows Mixed Reality.