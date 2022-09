Valve già pensa a una nuova Steam Deck: svolta verso lo streaming?

Steam Deck è disponibile dallo scorso febbraio ed ha ottenuto i favori di critica e pubblico. La piattaforma non è ancora molto diffusa, tuttavia Valve ha confermato un aumento della produzione di Steam Deck che permetterebbe in questo modo una distribuzione più rapida e corposa presso i giocatori. Ma si pensa anche al futuro.

Nel corso di un'intervista con Famitsu, alla domanda su cosa si prospetta per il futuro del sistema in caso di successo a lungo termine, il designer Greg Coomer di Valve è stato chiaro e tondo: "A meno di eventuali grossi cambiamenti, in futuro arriverà una nuova generazione di Steam Deck". Coomer ha dunque approfondito il discorso aggiungendo che "lo stile, il design e la forma potrebbero cambiare, e potrebbe addirittura diventare una macchina da streaming. Lo sviluppo di Steam Deck continua".

In ogni caso l'azienda è concentrata nel perfezionare il modello attuale, e si lavora costantemente per offrire un prodotto sempre più efficiente al proprio pubblico. "Steam Deck è praticamente un PC sotto forma diversa, ma Steam ha molti altri utilizzi oltre al dispositivo portatile, essendo compatibile con TV e desktop. Continueremo a lavorare per soddisfare i nostri clienti il più possibile", aggiunge Coomer.

Tra le migliorie più evidenti, sottolineate sempre a Famitsu dallo sviluppatore Pierre-Loup Griffais, c'è la durata della batteria. Griffais fa infatti notare che il team di Valve ha già potenziato le prestazioni della batteria in precedenza e si lavora per ottimizzare sempre di più il consumo energetico. "A prescindere, i problemi relativi alla batteria sono sempre in cima alla lista delle migliore future da implementare", conclude.

Ricordiamo intanto che sono ora 5000 i giochi Verificati o Giocabili su Steam Deck, un elenco destinato ad aumentare sempre di più nei prossimi mesi