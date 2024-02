Valve, ma che problema hai con il numero 3? Nessun gioco ce l'ha!

I recenti retroscena sul travagliato sviluppo di Half-Life 3 non hanno fatto altro che infierire su una ferita ancora aperta. Sono anni che attendiamo invano il terzo capitolo delle avventure di Gordon Freeman, ma la verità è che i problemi di Valve con il numero tre vanno ben oltre la saga di Half-Life.

Avete mai notato che nessun gioco Valve possiede il numero 3? Half-Life è sicuramente l'esempio più eclatante. Dopo il secondo capitolo, uno dei giochi più apprezzati e rivoluzionari della storia, c'era grande attesa per il prosieguo, che Valve ha deciso di raccontare tramite una serie di episodi aggiuntivi. Purtroppo, dopo il finale aperto di Half-Life 2: Episode 2, non se n'è fatto più nulla. In questi 17 anni (ripetiamo, diciassette) non solo non abbiamo avuto Episode 3, ma neppure un vero e proprio Half-Life 3. Per fortuna Valve ci ha quantomeno offerto quel capolavoro che risponde al nome di Half-Lyfe: Alyx, che ha lenito le nostre sofferenze, ma prima o poi ci aspettiamo il ritorno di Freeman.

Che dire poi di Portal? L'altro capolavoro made in Valve è rimasto fermo al secondo episodio, risalente a ben tredici anni fa. In questo caso non abbiamo ricevuto neppure un capitolo di mezzo come Alyx: la serie è semplicemente ferma, se si esclude qualche collaborazione come Bridge Constructor Portal o aggiornamento grafico in stile Portal with RTX. In questo caso ad addolcirci ci hanno pensato le innumerevoli mod create della comunità, alcune incredibilmente valide come le campagne Portal Stories: Mel e Portal: Revolution (che vi consigliamo caldamente).

Non ci scordiamo neppure di Left 4 Dead! S'è vociferato a lungo di un terzo capitolo, ma Valve ha sempre smentito di avere piani al riguardo. In tempi recenti sono stati trovati dei riferimenti nel codice di Counter-Strike 2, ma probabilmente significano poco o nulla. Ci sarebbero anche Team Fortress e DOTA, i quali hanno quantomeno la scusante del successo continuativo dei rispettivi secondi episodi, ancora oggi in cima alla classifica dei titoli più giocati su Steam.

Lasciamo da parte la saga di Counter-Strike, appena giunta al secondo capitolo, ma è evidente che Valve non sa contare fino a tre. Ci riuscirà mai, secondo voi?