Valve produrrà una nuova console dopo il fallimento delle Steam Machine?

Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, hanno suscitato lo stupore generale le recenti dichiarazioni di Gabe Newell, il leader di Valve che ha lasciato presagire al pubblico un ritorno della compagnia, storicamente ancorata al gaming su PC, nel mondo delle console casalinghe.

Le parole di Gaben hanno fatto viaggiare immediatamente con la fantasia i giocatori, che in queste ore stanno discutendo dei piani che l'azienda Steam potrebbe star preparando per il futuro. Si è parlato di un possibile, ma abbastanza improbabile, approdo della piattaforma su PlayStation, Xbox e Switch, ma anche degli eventuali porting di titoli first party, che potrebbero vedere in Half-Life Alyx per PS VR un ottimo esempio. A mettere ulteriore carne al fuoco ecco le dichiarazioni di un ex dipendete di Valve che, intervenuto su ResetEra, ha spiegato ciò a cui Gaben e soci potrebbero star lavorando negli studi di Factoria.

Stando a quanto rivela la fonte (verificata dai moderatori del forum), tempo fa Valve stava lavorando ad una sua nuova console da gaming, una "Steam Machine fatta bene". Dopo il fallimento dei suoi PC pre-assemblati, sembrerebbe dunque che la compagnia abbia avviato un nuovo progetto per competere nel settore delle console, ma al momento non è possibile sapere se l'idea è stata perseguita o abbandonata dall'azienda statunitense. Le possibilità, in ogni caso, potrebbero essere più alte di quanto si possa pensare, dal momento che Valve avrebbe creato un nuovo laboratorio interno dedito alla produzione di hardware, magari costruito appositamente per la sua nuova console.

Staremo a vedere se Valve avrà degli annunci da fare nei prossimi mesi, con Newell che ha assicurato che "ne sapremo di più al riguardo entro la fine dell'anno".