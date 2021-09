Valve: il prossimo visore VR sarà standalone? La scoperta di un dataminer

Sembra che il prossimo visore VR di Valve, successore di Valve Index e con nome in codice "Deckard", potrebbe essere un'unità standalone senza quindi il bisogno di essere collegata a un PC per funzionare, proprio come Oculus Quest. A rivelarlo il dataminer Brad Lynch che ha approfondito la questione in un video pubblicato su Youtube.

Lynch rivela infatti che un folder chiamato VRLinks include al suo interno un file DLL contenente "una libreria intera di roba legata a un possibile dispositivo Wi-Fi. Verificando meglio, l'insider sostiene che si tratti di un dispositivo Wi-Fi 5 (Wireless-AC), sebbene all'interno del DLL ci siano riferimenti anche a una connessione di tipo Wi-Fi 6. Lynch si sofferma poi su una serie di diverse fasce con chiusura a strappo brevettate da Valve nel corso del 2021, spiegando che "in tanti di questi design si accenna all'idea di incorporare due antenne, una davanti e una dietro, ideali per connettersi a un PC in wireless".

Inoltre, il dataminer aggiunge che un file, chiamato deckard_applications.vrmanifest e lasciato "accidentalmente" all'interno di un binario ARM di Linux si riferisce chiaramente al presunto nuovo visore di Valve. Dopo ulteriori approfondimenti, per Lynch tale file si riferisce a "una feature del tutto nuova" che consentirebbe al Deckard di "avviare e navigare in applicazioni di default per settare impostazione e per interagire con xrdesktop", quest'ultima un'app di Collabora già utilizzata in passato da Valve per i propri visori.

Se quanto scoperto da Lynch dovesse corrispondere al vero, resterebbe solo da chiarire se il Deckard sia in grado di far partire giochi VR in maniera completamente autonoma, aspetto non approfondito nella sua analisi. In attesa di scoprire quando il successore di Valve Index diverrà realtà, ecco quale sarà il futuro dei videogiochi secondo Gabe Newell di Valve.