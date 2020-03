Valve ha provato a sviluppare Portal VR, il prossimo Half-Life sarà in Realtà Virtuale?

Dopo aver parlato del progetto Left 4 Dead 3, Robin Walker di Valve ha confermato che la compagnia ha sviluppato prototipi VR di vari giochi prima di dare il via libera ad Half-Life Alyx, tra questi anche un Portal in Realtà Virtuale.

Valve ha portato avanti molti studi nel corso degli anni e Portal VR è stato uno dei protagonisti del processo di ricerca e sviluppo che ha portato poi l'azienda ad avere le capacità e le conoscenze necessarie per lanciarsi nel mondo dei giochi in Realtà Virtuale con Half-Life Alyx.

Dopo numerosi test e prototipi però ci si è resi conto di come il gioco non funzionasse nel migliore dei modi in VR per colpa di un sistema di controllo troppo macchinoso e di meccaniche di gameplay sì adatte alla prima persona ma non all'immersività garantita dalla VR.

In seguito si è passati a sviluppare un prototipo VR di Half-Life utilizzando assets di HL2 e piano piano il progetto ha preso forma diventando poi Alyx. Le prime recensioni di Half-Life Alyx sono positive e il gioco è stato definito dalla stampa internazionale una vera e propria killer application per la VR. Dalla risposta della community dipenderà il futuro di Half-Life, la serie potrebbe abbracciare nuovamente la VR o tornare a meccaniche più tradizionali, al momento nulla è stato deciso da Valve.