Valve ha registrato il marchio Dota Underlords: nuovo gioco in arrivo?

Novità in arrivo in casa Valve, che potrebbero rivelarsi interessanti in futuro per i gamer: la società ha infatti registrato il copyright per Dota Underlords. Si tratta presumibilmente di un nuovo gioco, ma non ci sono molte altre informazioni a riguardo, fatta eccezione per questa supposizione.

La domanda è stata effettuata all'inizio di questo mese, e inserirebbe Dota Underlords nelle categorie Computer software, Electronic game software e Video Game Software, per cui ci sono pochi dubbi sul fatto che si tratti di un nuovo videogame.

Con le recensioni piuttosto altalenanti ricevute da Artifact (anche se noi lo abbiamo premiato, come potete vedere nella nostra recensione di Artifact) e la decisione di Valve di mettere in pausa lo spin-off del gioco di carte, è sia una sorpresa che un sollievo vederli al lavoro su un nuovo titolo, anche se la possibilità che si tratti di qualcosa legato ad Artifact non è del tutto esclusa. Jeep Barnett aveva detto che il team di sviluppo avrebbe preferito lavorare a testa bassa per migliorare il gioco, piuttosto di far uscire aggiornamenti, per cui Underlords potrebbe essere una sorta di Artifact 2.0.

Di cosa potrebbe trattarsi, dunque? In molti preferiscono pensare a un nuovo dungeon crawler in stile Diablo, piuttosto che un qualcosa legato al non particolarmente amatissimo Artifact, ma in attesa di ulteriori informazioni non possiamo che rimanere nel campo delle ipotesi. Voi in che cosa sperate per questo Dota Underlords?