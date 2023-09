Valve, ricorso respinto: l'Unione Europea conferma la multa di otre 1 milione di euro

Il tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso in appello di Valve, sollevato da quest'ultima contro una multa di 1,6 milioni di euro comminata per aver violato le norme sulla concorrenza con il geo-blocking delle chiavi di attivazione dei giochi.

Valve ha sostenuto di aver agito in conformità alla legge sul diritto d’autore, che le consentiva di applicare prezzi diversi a seconda del paese di riferimento, ma non è riuscita a convincere il tribunale, il quale ha stabilito che la legge sul copyright non le concedeva la facoltà di creare differenze di prezzo arbitrarie tra i mercati nazionali.

Le accuse a Valve, che di recente ha festeggiato i 20 anni di Steam, sono incentrate sulle chiavi di attivazione. La commissione ha confermato che Valve e cinque editori (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media e ZeniMax) hanno concordato di utilizzare il blocco geografico in modo tale che le attivazioni vendute in alcuni paesi – come la Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria e Lettonia – non funzionassero in altri Stati membri.

Questo impedirebbe a un cittadino di uno Stato membro, come l'Italia, di acquistare una chiave più economica in paesi dove i prezzi sono più bassi, violando così la norma del mercato digitale unico dell’UE, che impone un mercato aperto in tutta l'Unione.

Nonostante il ricorso sia stato respinto dalla corte e quindi Valve sia ancora soggetta alla sanzione originaria di 1,6 milioni di euro, l'azienda accusata ha due mesi e dieci giorni per presentare un ulteriore ricorso.