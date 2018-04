Valve ha rimosso il link alla sezione Steam Machines dalla home page di Steam

Nelle scorse ore Valve ha rimosso, senza troppo clamore, il link alla pagine delle Steam Machines dalla home page di Steam. La sezione è ancora raggiungibile ma di fatto non più promossa in primo piano sul marketplace della casa di Half-Life.

Dalla home page di Steam è ancora possibile invece raggiungere le pagine dedicate a Steam Link, Steam Controller e ai vari accessori per le due periferiche in questione, oltre al visore HTC Vive. Nessuna traccia invece delle Steam Machines, le quali "riposano" in archivio senza alcuna promozione nella pagina principale del negozio.

Nessun annuncio è arrivato da Valve in merito alla fine delle Steam Machines, l'operazione non è mai realmente decollata negli ultimi anni e non è escluso che la compagnia voglia tirare il freno sul progetto.