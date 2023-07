Valve ha ripulito Steam dagli sviluppatori fake con un'ondata di ban

Nel corso della notte, un bel po' di sviluppatori sono stati bannati da Steam, così da limitare alcuni fenomeni che stanno diventando sempre più diffusi sul client Valve.

Come potete facilmente immaginare, non stiamo parlando di un'ondata di ban casuali ma di una mossa eseguita dall'azienda di Gabe Newell per ridurre il numero di produzioni definite asset-flips e bootlegs. I due termini stanno ad indicare quei videogiochi realizzati con un budget irrisorio poiché fanno largo uso di porzioni di codice o asset trafugati da altri prodotti e, in alcuni casi, parliamo addirittura di cloni (i cosiddetti bootleg). Per il momento, il ban ha coinvolto circa 40 account di sviluppatori sospetti, ma non è da escludere che nelle prossime ore possano arrivare ulteriori provvedimenti da parte di Valve.

Per chi non lo sapesse, questa non è l'unica mossa contro produzioni controverse messe in vendita sulla piattaforma e giusto qualche giorno fa sono stati rimossi giochi Steam che facevano un utilizzo improprio delle intelligenze artificiali generative. Nelle ore successive è anche arrivato un comunicato ufficiale di Valve che specifica come l'azienda non sia contro le IA ma solo contro il modo in cui vengono impiegate in alcuni casi per la realizzazione di videogiochi.

