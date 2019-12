Valve ha rivelato che Half-Life: Alyx non sarà presente ai TGA 2019

A discapito da quanto promesso a ridosso della presentazione di Half-Life: Alyx, il gioco non verrà mostrato durante lo show dei The Game Awards 2019. Lo ha confermato la stessa Valve con un post sul suo profilo Twitter.

Half-Life: Alyx non sarà mostrato sul palco dei TGA 2019 come promesso dallo stesso Geoff Keighley che, subito dopo l'annuncio, aveva confermato la presenza del gioco nello show. Valve lo ha comunicato con un post che recita: "Siamo spiacenti di dire che Half-Life: Alyx non sarà mostrato ai The Game Awards questa sera. Il team sta lavorando duramente sul gioco e siamo entusiasti di mostrarvi qualcosa nel prossimo anno con l'avvicinarsi della pubblicazione di Marzo". Al momento non si conoscono le cause di questa decisione.

Insomma, Valve ha smentito le dichiarazioni dello stesso creatore dei The Game Awards. Intanto un leak ha anticipato la possibile presentazione di The Wolf Among Us 2 durante lo show.