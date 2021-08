Valve sfrutterà l'APU di Steam Deck per un nuovo visore VR standalone?

Dopo aver rivelato al mondo Steam Deck, Valve continua a discutere dei possibili piani che la compagnia di Gabe Newell potrebbe mettere in atto per continuare ad espandersi all'interno dell'industria videoludica.

Partendo proprio da una discussione incentrata sulla nuova piattaforma ibrida, Valve ha lasciato intendere che potrebbe essere al lavoro su qualcosa di nuovo anche nel settore della Realtà Virtuale. Come dichiarato da Greg Coomer alla redazione di The Verge, l'azienda è consapevole come i risultati tecnologici ottenuti con l'APU custom di Steam Deck potrebbero tornare utili anche in vista dell'eventuale realizzazione di un nuovo visore VR standalone. Ad apposita domanda, ecco cosa ha avuto da rispondere Coomer:

"Non siamo pronti a dichiarare nulla riguardo a questo, ma girerebbe bene in quell'ambiente, con il giusto TDP (Thermal Design Power)... È un punto molto rilevante per noi e per i nostri piani futuri". Pur non rivelando nulla di concreto, queste dichiarazioni sembrano proprio lasciar pensare che Valve sia intrigata dall'idea di puntare su un nuovo visore. Naturalmente, però, non possiamo considerarla una conferma ufficiale e sarà bene attendere eventuali aggiornamenti da parte di Gaben e soci.

Valve ha recentemente fornito dei nuovi approfondimenti sul supporto di Steam Deck a Windows 11 e API per gli sviluppatori. Le dimensioni della console sono state messe a confronto con quelle di Nintendo Switch.