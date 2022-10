Valve sgambetta Nintendo: c'è un emulatore Switch nel video ufficiale di Steam Deck

L'avvenuta disponibilità di Steam Deck senza prenotazione viene celebrata da Valve con un video che, però, si traduce in un vero e proprio 'sgarbo istituzionale' nei confronti di Nintendo: in un passaggio del trailer spunta infatti l'icona di un emulatore Switch!

Il filmato illustra le funzionalità della console portatile di Valve e consente all'azienda fondata e diretta da Gabe Newell di descriverne le specifiche hardware e gli interventi compiuti per migliorarne l'esperienza utente con gli ultimi aggiornamenti del firmware e del sistema operativo 'principale'.

In un preciso passaggio del video, Valve entra nel merito delle ottimizzazioni apportate alla modalità offline e mostra una schermata della console che ritrae le icone di Fae Tactics, del fenomeno italiano di Steam Vampire Survivors, dell'avventura Zelda-like Tunic e di YUZU, noto emulatore di Nintendo Switch.

Potete ammirare l'icona di YUZU saltando al minuto 1:40 del video che trovate in cima alla notizia. L'icona dell'emulatore di Switch, a dire il vero, è visibile solo per poche frazioni di secondo nel trailer, ma ciò non rende meno sorprendente la sua comparsa in un filmato ufficiale di Valve. In attesa di un commento da parte dell'azienda americana e di un'eventuale risposta della casa di Kyoto, vi lasciamo alla nostra recensione di Steam Deck.