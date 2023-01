Valve è sicura: 'Solo pochissime persone al mondo possono lavorare per noi'

Dopo la recente conferma di massici investimenti di Valve nel settore della realtà aumentata, la compagnia di Gabe Newell è stata protagonista di un interessante documentario, realizzato da People Make Games, che ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito alle dinamiche lavorative del colosso americano.

Nel corso dell'intervista, Chris Bratt ha posto molta enfasi sull'importanza della cultura lavorativa dell'azienda fondata nel '96. Stando alle parole di alcuni ex impiegati, Valve ha degli standard molto alti in materia di assunzioni ed è aperta ad accogliere esclusivamente un ristretto numero di candidati che rientrano perfettamente all'interno di un certo archetipo.

Valve è convinta, infatti, che pochissime persone possano lavorarci. Sarebbero addirittura 'meno di 10.000 persone in tutto il mondo', stando a quanto dichiarato da un ex impiegato. Sembra insomma che, per essere assunti presso il colosso situato a Bellevue, bisogna possedere determinati requisiti ed essere perfettamente compatibili con la cultura aziendale del posto.



Ad ogni modo, nel documentario c'è stata la possibilità di approfondire molti altri temi. Nel caso foste interessati a saperne di più, potete trovarlo nella sezione titolo di questa news.

Proprio di recente, tra l'altro, vi abbiamo parlato del gigantesco leak che ha colpito Valve, con la conseguente diffusione in rete di file sensibili relativi a IP famose come Half-Life e Team Fortress.