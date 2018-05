Valve: il sito ufficiale ha per qualche minuto citato l'arrivo di nuovi giochi top secret

Nei mesi scorsi, Gabe Newell aveva confermato che Valve sarebbe tornata presto a produrre attivamente videogiochi di sua proprietà, scatenando nuovamente le speranze dei giocatori che ormai da svariati anni attendono Half-Life 3.

Nella giornata di oggi, il sito web ufficiale di Valve, fresco di aggiornamento nel suo design e layout, ha riportato per alcuni minuti delle interessanti informazioni riguardanti i progetti apparentemente in cantiere presso la compagnia proprietaria di Steam. Come potete notare dallo screenshot della home page del sito che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, venivano citate le testuali parole: "Abbiamo anche alcuni nuovi giochi in sviluppo. Un paio sono stati annunciati [riferendosi ad Artifact e In the Valley of Gods, dopo l'acquisizione di Campo Santo], mentre altri rimangono top secret".

Sfortunatamente, il sito non risulta più raggiungibile al momento in cui scriviamo. Non ci resto altro da fare se non attendere eventuali annunci da parte di Valve, che sembra essersi finalmente decisa a tornare a sviluppare nuovi videogiochi per i suoi fan. Parlare del tanto agognato Half-Life 3 appare sicuramente prematuro, ma i giocatori possono probabilmente tornare a sperare in maniera più concreta il ritorno della serie che, ai tempi, rivoluzionò la storia dei first person shooter.