Valve, spunta un gioco non annunciato: puzzle e un 'gameplay ambizioso e mai visto'

Dopo aver sorpreso il pubblico con la pubblicazione dell'eccezionale Half-Life: Alyx nel marzo 2020, il team di Valve si prepara a stupire il pubblico ancora una volta.

A confermarlo sono una serie di interessanti avvistamenti realizzati su LinkedIn. Sul noto portale social, alcuni professionisti dello sviluppo videoludico hanno infatti rivelato di essere stati coinvolti nella realizzazione di un ambizioso titolo Valve ancora non annunciato.

Tra questi ultimi troviamo Michael Anderson, Principal Game Designer. Lo sviluppatore ha prestato servizio presso la casa di Steam per due anni, tra 2021 e 2023. Nel corso di questo periodo, Anderson si è occupato della creazione di vari prototipi all'interno di un team concentrato sulla realizzazione di un "gameplay ambizioso e mai visto per un progetto non annunciato". In particolare, Anderson si è occupato di IA ed elementi puzzle.



Dal gennaio 2021 a oggi, anche l'artista Boyang Zhu, impiegato in Valve dal novembre 2014, ha investito le proprie competenze nella creazione di un "progetto non annunciato". Con trascorsi del team di DOTA 2, l'autore non offre purtroppo ulteriori indizi in merito alla natura del titolo misterioso.



E mentre il pubblico continua a sperare nell'ufficializzazione dello sviluppo di Half-Life 3, non resta che attendere per poter scoprire i piani di Valve!