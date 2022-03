Valve oltre Steam Deck: 'Diversi giochi in sviluppo', rivela Greg Coomer

Dopo aver risolto il problema del drifting di Steam Deck, il designer del sistema della nuova console ibrida, Greg Coomer, interviene ai microfoni di Axios per confermare l'impegno di Valve nello sviluppo di esperienze videoludiche sempre nuove.

Con la crescita esponenziale di Steam e le risorse investite nella produzione di Steam Deck, molti appassionati temono che le alte sfere di Valve non ritengano più essenziale sviluppare nuovi videogiochi. Senza nulla togliere al recente Aperture Desk Job e alla splendida avventura VR Half Life Alyx, in molti sperano infatti che Valve torni presto a creare esperienze interattive per PC e console 'tradizionali' (qualcuno ha detto Portal 3 o Half Life 3?).

Alle preoccupazioni della community, Coomer rispondere spiegando come "ci sono già diversi videogiochi in fase di sviluppo in questo momento negli studi di Valve. Penso anche che saranno delle esperienze davvero eccitanti!".

Nel fornire questa importante precisazione, Coomer preferisce non entrare nel merito dei titoli attualmente in sviluppo o tantomeno spiegare se si tratterà di videogiochi appartenenti a nuove IP o alle serie storiche della compagnia. Staremo a vedere.

Intanto, vi lasciamo in compagnia di questo articolo che confronta le dimensioni di Steam Deck con PS Vita e altre console portatili.