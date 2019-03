Valve svela ufficialmente il suo visore VR: ecco a voi Index!

Dopo mesi di rumor e speculazioni, Valve ha finalmente svelato il suo visore VR proprietario: si chiama Valve Index, e verrà lanciato nel corso del mese di maggio!

Dopo lo stretto rapporto di collaborazione con HTC, con la quale ha lavorato allo sviluppo di Vive e alla sua integrazione con Steam, la compagnia americana ha quindi deciso di fare da sé proponendo un hardware proprietario. Al buon Gabe Newell, in ogni caso, piace tenerci sulle spine, visto che non ha rivelato molti dettagli in merito al nuovo visore.

Per il momento, dobbiamo necessariamente accontentarci di una una semplice pagina web, nella quale appaiono una sola immagine (la trovate allegata a questa notizia) e la didascalia "Upgrade your experience. May 2019". A giudicare da quest'unica foto, l'aspetto del visore sembra essere in linea con quello dei prototipi apparsi in rete mesi fa, pertanto a questo punto i leak possono essere considerati veritieri.

Il visore è di colore nero e presenta anteriormente la scritta Valve Index. Sembra includere due differenti sensori (o fotocamere) e anche una levetta regolabile, con la quale, probabilmente, sarà possibile modificare la distanza di visualizzazione. Possiamo aspettarci, chiaramente, una perfetta integrazione con l'ecosistema di Steam. I controller, purtroppo, non sono ancora stati mostrati, e non sappiamo se verranno impiegati gli SteamVR Knuckles. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.

Nemmeno la concorrenza è rimasta con le mani in mano. Durante la Game Developers Conference 2019, Oculus ha presentato Rift S, erede di Rift in arrivo in primavera al prezzo di 449 euro.