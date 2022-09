Valve ha tanti giochi in sviluppo e continua a pensare ad Half-Life

Valve ha sviluppato alcuni dei videogiochi più influenti di sempre, ma non può certamente essere descritta come una compagnia prolifica. Le finanze non sono un problema per Gaben & co., che possono permettersi lunghi periodi di sviluppo mentre contano i soldi generati giorno dopo giorno da Steam.

Ciò, in ogni caso, non significa che le fucine digitali di Valve siano ferme: durante una chiacchierata con Famitsu, il Product Designer Greg Coomer ha assicurato che la compagnia sta sviluppando un bel po' di giochi: "Valve ha un sacco di giochi in via di sviluppo. Continueremo a pubblicare dei titoli. Lo sviluppo è molto importante per noi. Non conosco il numero esatto, ma la percentuale di dipendenti impegnati nella creazione di videogiochi è alta. Sono molte le persone coinvolte".

A margine, Coomer ha anche assicurato che Half-Life continua ad essere nei pensieri di Valve. L'interminabile attesa per Half-Life 3 è stata in gran parte addolcita dall'eccellente Half-Life Alyx, ma i fan ne vogliono (comprensibilmente) ancora. Per questo motivo il Product Designer ha tenuto a specificare l'amore di Valve per il franchise perdura ancora oggi e che l'obiettivo è quello di "continuare ad esplorare il franchise".

C'è da dire, in ogni caso, che le alte cariche di Valve hanno rilasciato molteplici dichiarazioni di questo tipo negli ultimi anni senza mai pubblicare dei veri e propri giochi inediti. L'ultimo titolo single-player per le piattaforme tradizionali è stato Portal 2, risalente all'ormai lontanissimo 2011.