Valve ha venduto più Steam Controller di quanti ne avesse. Controllate il vostro ordine

La settimana scorsa vi abbiamo raccontato della cessata produzione di Steam Controller, con gli ultimi esemplari di quest'ultimo messi in vendita durante i Saldi Autunnali di Steam a prezzo stracciato (90% di sconto) sulla piattaforma di Valve, e andati rapidamente esauriti.

Purtroppo però sembra che Valve abbia fatto male i conti ed abbia accettato più ordini per gli Steam Controller di quanti non ne fossero effettivamente disponibili, ed essendo anche terminata la produzione come dicevamo, non può soddisfare tutte le richieste pervenute.

Il che significa che c'è la possibilità che il vostro ordine possa essere stato cancellato (e che naturalmente vi sia stato elargito il relativo rimborso). Lo hanno riportato ad esempio molti utenti di ResetEra e di Reddit secondo cui tutti gli altri componenti del proprio ordine fossero stati regolarmente evasi, mentre quello relativo allo Steam Controller fosse stato cancellato.

"Durante i nostri recenti saldi, abbiamo preso per sbglio più ordini per gli Steam Controller di quanti potessimo soddisfarne. Poiché non stiamo più producendo il prodotto, non possiamo spedirvene uno, e vi abbiamo rimborsato l'acquisto", si legge in un messaggio del supporto di Steam.

Insomma, se siete tra quelli che avevano approfittato del prezzo scontatissimo dello Steam Controller, controllate che il vostro ordine sia andato a buon fine.