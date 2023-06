Valve vieterà i giochi con IA generativa su Steam? Partono i primi ban

A dispetto degli investimenti nell'IA generativa di NVIDIA e altre realtà del settore, molti ritengono che l'utilizzo di questa tecnologia possa essere deleterio per l'industria dei videogiochi (e non solo). Sembra che anche Valve la pensi allo stesso modo, a giudicare dalla testimonianza di uno sviluppatore.

A renderlo noto è un designer indipendente che si è visto bloccare per ben due volte l'autorizzazione per pubblicare il suo videogioco su Steam. In un post su Reddit, lo sviluppatore che preferisce rimanere nell'anonimato ha spiegato di aver ricevuto da Valve un avviso che gli notifica il blocco della richiesta di pubblicazione del suo gioco su Steam a causa delle "risorse artistiche generate dall'intelligenza artificiale che sembrano fare affidamento su materiale protetto da copyright di terze parti. Poiché la proprietà legale di tale arte generata dall'IA non è chiara, non possiamo pubblicare il gioco su Steam fino all'avvenuta rimozione o sostituzione di questo materiale".

A detta dello sviluppatore anonimo, quindi, Valve starebbe iniziando a bloccare i videogiochi con elementi grafici come texture, modelli poligonali, musica e componenti dell'interfaccia realizzati con l'ausilio di una IA generativa. Ma il blocco in questione, precisa il designer, non riguarda in maniera specifica i software per l'Intelligenza Artificiale, bensì l'utilizzo di 'modelli generativi' basati su materiale protetto da copyright.

In una successiva email ricevuta dallo sviluppatore, i gestori di Steam spiegano infatti che "non possiamo pubblicare il tuo gioco se contiene risorse realizzate con l'IA partendo da modelli di cui non è chiara la proprietà legale. Dovrai quindi confermare di possedere tutti i diritti e la piena proprietà intellettuale dei set di dati che hai utilizzato con l'IA per creare le risorse nel tuo gioco".

Mentre attendiamo un commento ufficiale da parte di Valve, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulla paura per l'IA tra cultura, sociologia e psicologia di ChatGPT.