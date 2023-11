Valve vs Wolfire Games: Gabe Newell dovrà testimoniare di persona in tribunale

Su richiesta esplicita degli accusatori, secondo cui Valve gode di un monopolio del mercato su PC, Gabe Newell dovrà testimoniare di persona in occasione di un nuovo scontro in tribunale contro Wolfire Games.

Al CEO di Valve è stato ordinato di presenziare a una deposizione di persona in merito a una causa antitrust intentata da Wolfire Games. In un'ordinanza depositata il 16 novembre presso il tribunale distrettuale di Washington, Wolfire Games ha affermato che Newell "è in una posizione unica per testimoniare su tutti gli aspetti della strategia aziendale [di Valve]" e che una deposizione di persona "consentirebbe di valutare adeguatamente la credibilità di Newell".

Newell ha inizialmente chiesto di poter offrire una deposizione a distanza a causa delle preoccupazioni legate al COVID. Tuttavia, la corte ha ritenuto che Newell abbia fornito "prove inconsistenti che suggeriscono che corra un particolare rischio di malattia grave" e, di conseguenza, gli è stato ordinato di presenziare di persona alla deposizione. L'ordine stabilisce che tutti i partecipanti dovranno indossare maschere durante la deposizione e che Newell dovrà togliersi la maschera quando risponderà alle domande.

Wolfire Games ha intentato una causa antitrust contro Valve nell'aprile 2021 per pratiche anticoncorrenziali su Steam. La dichiarazione era incentrata sulla commissione del 30% degli incassi applicata dalla piattaforma, con lo sviluppatore che sostiene che Valve ha usato "la sua posizione dominante per ottenere una percentuale straordinariamente alta da quasi ogni vendita che passa attraverso il suo store", nonché per "sfruttare gli editori e i consumatori".