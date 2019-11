Valve vuole continuare a lavorare sulla serie di Half-Life

L'annuncio di Half-Life: Alyx ed il conseguente primo trailer del gioco (potete trovare tutte le informazioni sul reveal di Half-Life: Alyx sul nostro sito) ha probabilmente messo fine ad anni ed anni di meme e battutine sull'arrivo del gioco.

Alcune sembravano anche averci preso, visto che parlavano di un'avversione di Gabe Newell nei confronti del numero 3, che infatti nel gioco non compare. Battute a parte però, come dicevamo Half-Life: Alyx è finalmente realtà e tornerà nel 2020 dopo ben 13 anni dall'ultimo capitolo della serie.

Serie che però potrebbe anche essere ripresa da Valve, come recentemente dichiarato da David Speyrer in una recente intervista: "Dovevamo esplorare nuovi modi per raccontare storie con questi personaggi e questo mondo. Probabilmente non è una sorpresa che molte persone in Valve volevano tornare da tempo nell'universo di Half-Life, e questo esperimento non ha fatto che dare forza alla cosa. Abbiamo scoperto un sacco di nuove esperienze di gameplay che vanno oltre quello che siamo riusciti a fare in precedenza. Naturalmente dovremo aspettare e vedere come la gente reagirà ad Half-Life: Alyx quando sarà uscito, ma ci piacerebbe spingerci anche oltre".

Insomma, se il gioco avrà successo, è probabile che in futuro torneremo a sentire a parlare di Half-Life. Vi fa piacere?

Half-Life: Alyx sarà una sorta di prequel, che avrà luogo prima degli eventi di Half-Life 2. Non si tratterà però di una tech demo né di uno spin-off, ma di un episodio canonico di circa la stessa durata del secondo capitolo della serie.