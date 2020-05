Vampire Bloodlines 2, arriva la conferma: uscirà anche su PS5

Con ancora negli occhi la macabra danza del trailer Inside Xbox di Vampire Bloodlines 2 su Xbox Series X, Paradox Interactive ripropone il medesimo filmato sul proprio canale YouTube per confermare l'arrivo di questa ambiziosa avventura ruolistica anche su PS5.

L'ultima epopea a tinte oscure di Paradox e Hardsuit Labs ambientata nel World of Darkness sarà perciò un progetto compiutamente crossgen destinato ad approdare nel medesimo giorno (la data di uscita non è stata ancora annunciata) su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X. La versione per console verdecrociate vanterà anche la funzione Smart Delivery, il sistema che consentirà agli acquirenti della versione Xbox One di ottenere gratis anche l'edizione Xbox Series X, con la possibilità ulteriore di trasferire i salvataggi su XSX.

In attesa di scoprire se queste funzioni saranno disponibili anche per le versioni PS4 e PS5 del titolo, vi ricordiamo che Vampire The Masquerade Bloodlines 2 viene descritto dai suoi autori come un "vampire RPG con personaggi memorabili" che saprà offrire un'esperienza narrativa e ludica quantomai profonda e immersiva. Il progetto sarà ambientato a Seattle e ci vedrà compiere delle difficili scelte morali che influenzeranno il mondo circostante: anche per questo, sarà possibile scegliere "quale mostro diventare" decidendo, ad esempio, di assumere un atteggiamento colto e secudente o un approccio più brutale e risoluto.

Per ogni approfondimento su questo interessante gioco di ruolo, vi rimandiamo allo speciale su Vampire Bloodlines 2 per andare a caccia di vampiri a firma di Alessandro Bruni.