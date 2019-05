Vampire Bloodlines 2: gli autori spiegano perchè sarà ambientato a Seattle

Il Senior Product Manager di Paradox Interactive, Florian Schwarzer, si è concesso ai microfoni di GamingBolt per discutere di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 e svelare degli interessanti dettagli sul prossimo, ambizioso capitolo di questa avventura vampiresca venata di elementi action ruolistici.

Attraverso una veloce analogia con l'episodio originario, Schwarzer spiega che "tutti sapevamo fin dall'inizio che Bloodlines 2 aveva bisogno di catturare l'atmosfera della sua città allo stesso modo di Bloodlines 1. Uno dei grandi punti di forza del primo Bloodlines era la sensazione di familiarità che sapeva offrire. Ovviamente non rappresentava una versione perfettamente in scala della Los Angeles di inizio 2000. [...] Hardsuit Labs ha sede a Seattle, e questa familiarità con la città e il suo tessuto urbano passato e presente sono una componente importante di Bloodlines 2".

Il legame tra la storia di Seattle e il canovaccio narrativo del nuovo Vampire The Masquerade sarà incredibilmente profondo, o almeno questo è quanto promette il manager di Paradox Interactive aggiungendo che "più impari a conoscere il passato oscuro di Seattle e più ti rendi conto che è un posto magnifico per imbastire una storia di vampiri. Un ottimo esempio è quello offerto dal grande incendio di Seattle del 1989, che ha distrutto il quartiere centrale della città. Invece di abbattere le macerie e ricostruire, le autorità del tempo hanno seppellito tutto: tutto ciò ha dato a Seattle un sotterraneo incredibile dove i vampiri della nostra storia possono prosperare segretamente. Per noi, sono cose come questa a fare di Seattle l'ambiente ideale per Bloodlines 2".

Nel corso dell'E3 2019, presumibilmente, scopriremo la data di lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One dell'ultima fatica a tinte oscure di Paradox Interactive. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia di Gabriele Carollo e del suo articolo su Vampire The Masquerade che approfondisce le origini dei vampiri di Bloodlines 2.