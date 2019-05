Vampire Bloodlines 2: ogni azione produrrà conseguenze sulla trama

Brian Mitsoda e Cara Ellison, gli autori della storia di Vampire Bloodlines 2, hanno condiviso con i colleghi di Polygon delle riflessioni sul modo in cui andrà evolvendosi la trama della loro ambiziosa avventura ruolistica a tinte oscure in funzione delle scelte di gioco compiute dagli utenti.

"Vogliamo darvi l'opportunità di influenzare in modo significativo il mondo di gioco", ha spiegato senza mezzi termini Ellison prima di approfondire l'argomento e dichiarare che "uno dei modi in cui ci approcciamo al problema è quello di rendere il mondo di gioco davvero reattivo, con eventi che vi indurranno ad agire come dei veri vampiri. Più tensioni avrete con la Masquerade, maggiori saranno le conseguenze della strada che sceglierete di intraprendere".

A tal proposito, l'autrice di Paradox Interactive porta ad esempio l'atteggiamento assunto dai personaggi secondari e dai semplici passanti che incroceremo per le strade di Seattle: "Se deciderete di uscire allo scoperto, le persone si renderanno conto della presenza di un mostro per le strade, avranno paura e di conseguenza sarà più difficile catturarli per placare la propria sete di sangue. In sostanza, vogliamo darvi una varietà di esperienze in cui saprete cosa significa essere dei vampiri. Indagare sul periodo di transizione da umano a vampiro è davvero interessante: cosa comporta? Com'è la pubertà dei vampiri? E i problemi che si hanno da umani, si trascinano anche nella propria vita da vampiri?".

La data di lancio di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 su PC, PS4 e Xbox One potrebbe essere annunciata durante l'E3 2019 di metà giugno. Di recente, gli sviluppatori hanno spiegato perchè il titolo sarà ambientato a Seattle.