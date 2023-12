Vampire Bloodlines 2: i benefici nell'adozione di Unreal Engine 5 secondo The Chinese Room

Nei mesi scorsi The Chinese Room riferì che Vampire Bloodlines 2 girerà su Unreal Engine 5, ma senza offrire ulteriori dettagli in merito: per la software house britannica è quindi giunto il momento di approfondire il tema per descrivere i benefici offerti dall'adozione di questo ormai celebre motore grafico.

Le fucine digitali che in passato ci hanno regalato gemme del calibro di Dear Esther, Amnesia A Machine for Pigs ed Everybody's Gone to the Rapture ci portano così tra i vicoli fumosi della Seattle notturna di Vampire Bloodlines 2 per offrirci uno spaccato del lavoro che stanno portando avanti con l'ausilio dei potenti strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5.

I temi toccati da The Chinese Room sono diversi e spaziano dagli elogi a Lumen all'importanza dell'utilizzo del middleware Nanite per automatizzare i LOD e gestire il livello di dettaglio dinamico dei singoli elementi grafici a schermo in funzione della loro distanza dalla telecamera. Tornando sulla tecnologia Lumen di Unreal Engine 5, gli sviluppatori inglesi ne sottolineano la straordinaria duttilità e, con essa, la facilità offertagli nella gestione del sistema di illuminazione.

A detta di The Chinese Room, insomma, UE5 è ormai diventato uno strumento insostituibile per i designer, i programmatori e gli artisti digitali impegnati nello sviluppo di Vampire Bloodlines 2, merito sia degli evoluti middleware integrati nel motore grafico che dell'ottimizzazione garantita dai suoi tool. Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo Dev Diary di Vampire Bloodlines 2 con Phyre, la protagonista dell'avventura horror in uscita (si spera) nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.