Vampire Bloodlines 2: come procede lo sviluppo? Gli ultimi aggiornamenti da Paradox

Nonostante la notizia della scampata cancellazione di Vampire Bloodlines 2, in fan della serie sono ancora in apprensione per il destino di questo ambizioso GDR horror a mondo aperto. Paradox Interactive ne è consapevole e, per questo, decide di condividere un messaggio a tutti gli appassionati per fare chiarezza.

Nel confermare il ritiro di Hardsuit Labs e il passaggio di consegne a un altro team di sviluppo non ancora svelato, il CFO di Paradox Alexander Bricca ha specificato che "siamo contenti dei progressi che stiamo facendo con questo progetto, lo sviluppo con il nuovo team sta andando abbastanza bene. Ma manca ancora un po' di tempo prima di poter tornare a parlare nuovamente di una data di commercializzazione".

Sempre in merito attuale stadio di sviluppo e alle tempistiche di lancio, Bricca sottolinea come "preferiamo dare allo studio la tranquillità necessaria per concentrarsi completamente sullo sviluppo del gioco, senza interagire direttamente con la community. È per questo che non abbiamo ancora rivelato il nome delle persone che vi stanno lavorando, e preferiamo mantenere questa posizione ancora per un po' di tempo".

A voler dar retta a Bricca, quindi, difficilmente assisteremo nell'immediato a delle scene di gameplay inedite di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, o tantomeno a degli annunci sulla finestra di lancio per PC e console.