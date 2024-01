Vampire Bloodlines 2: il lato dark di Seattle nel primo video gameplay esteso

Dopo aver aperto una finestra sulla dimensione dark di Vampire Bloodlines 2 con il Dev Diary sulla protagonista Phyre, The Chinese Room pubblica un video gameplay esteso per darci modo di familiarizzare con il sistema di combattimento, le dinamiche ruolistiche e l'impianto free roaming di questa ambiziosa avventura.

Accompagnato dal commento a caldo dei dirigenti e dei membri di spicco del team di sviluppo britannico, l'Extended Gameplay di Vampire Bloodlines 2 descrive il lavoro svolto dalla sussidiaria di Sumo Digital per concretizzare la visione creativa di un'esperienza action ruolistica ambientata nella dimensione horror del World of Darkness.

Tra fasi investigative e frenetici combattimenti, il nuovo trailer ci offre una visione d'insieme degli elementi ludici del puzzle di attività da dover ricomporre nel corso di una campagna principale incentrata sulle gesta compiute da Phyre, una vampira risvegliatasi dopo secoli e chiamata a compiere più di un sacrificio per ambientarsi in una città moderna come la Seattle 'oscura' descritta da The Chinese Room.

Il nuovo video mostra come le scelte compiute da Phyre si riflettino sul modo in cui la protagonista percepisce il mondo che la circonda e, conseguentemente, sugli approcci da adottare per progredire nella trama, nutrirci dell'essenza dei nemici e manipolare la mente di avversari e PNG sfruttando a proprio vantaggio un ampio ventaglio di magie del sangue, tattiche furtive e azioni omicidiarie.

In attesa di conoscere la data di lancio del nuovo GDR open world di The Chinese Room su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi lasciamo a questo approfondimento su Vampire Bloodlines 2 e i benefici nell'adozione di Unreal Engine 5 descritti dagli sviluppatori.