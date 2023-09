Vampire Bloodlines 2 girerà su Unreal Engine 5: nuovi dettagli tra storia e gameplay

Nel corso del PAX West 2023 abbiamo assistito al sorprendente ritorno di Vampire Bloodlines 2: a occuparsi di questo progetto saranno i ragazzi di The Chinese Room, gli sviluppatori di Dear Esther, Amnesia A Machine for Pigs ed Everybody's Gone to the Rapture.

Ai microfoni di DigitalTrends, Sean Greaney di Paradox e Alex Skidmore di The Chinese Room entrano nel merito delle modifiche apportate dagli sviluppatori che hanno raccolto lo screttro da Hardsuit Labs. Ad aprire il valzer delle dichiarazioni ci pensa il vice presidente del World of Darkness di Paradox Interactive: a detta di Greaney, il passaggio di consegne porterà in dote tante novità e migliorie sia sotto il profilo strettamente ludico che sul fronte della grafica e della storia.

L'esponente di Paradox spiega che "Hardsuit Labs aveva fatto un ottimo lavoro, ma avevamo semplicemente una visione molto diversa per il prodotto finale e non riuscivamo a trovare la quadra, di conseguenza abbiamo convenuto porre fine alla collaborazione e trovare un nuovo studio che condividesse quella visione. The Chinese Room ha una storia e un'esperienza fantastici, specie per quanto concerne i giochi narrativi. Ma avevamo anche l'ambizione di abbracciare un'esperienza di gioco più action e il loro contributo è stato fondamentale anche in tal senso".

A detta di Greaney, molto del lavoro svolto da Hardsuit Labs è stato mantenuto nel 'nuovo' Vampire Bloodline 2, ma tantissimi altri aspetti del gioco sono stati stravolti e riscritti da zero: "Vogliamo raccontare una storia in cui il giocatore si senta davvero il protagonista. La nostra Seattle è un può diversa da quella reale, essendo una metropoli da vivere con gli occhi di un vampiro. Stiamo cercando di rendere quel mondo sempre più ricco, emozionante e per certi versi anche spaventoso".

Alle parole di Greaney fanno eco le dichiarazioni di Skidmore: il Design Director di The Chinese Room conferma il grande lavoro svolto per rinnovare l'esperienza di gioco, il comparto grafico e la storia, sottolineando l'impegno profuso dal suo team nel coniugare la propria visione creativa a quella di Paradox servendosi degli strumenti di sviluppo integrati in Unreal Engine 5, il tutto per rispettare le tempistiche di commercializzazione decise di comune accordo con il publisher, ovvero l'autunno del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.