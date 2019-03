Vampire Bloodlines 2 potrebbe inaugure una nuova serie di giochi World of Darkness

Interpellati da VentureBeat, i cofondatori di Hardsuit Labs Brian Mitsoda e Andy Kipling e il produttore di Paradox Interactive Christian Schlutter hanno spiegato che Vampire The Masquerade Bloodlines 2 potrebbe sancire l'inizio di una nuova serie di videogiochi ambientati nell'universo horror di World of Darkness.

Stando a Kipling, infatti, "una delle grandi cose dell'universo ruolistico di World of Darkness è la capacità che ha di raccontare le storture del mondo ai giorni nostri, e di servirsene per tessere una trama oscura che non ha a che fare solo con i vampiri".

"A volte le persone possono essere altrettanto cattive dei vampiri", gli fa simpaticamente eco Mitsoda aggiungendo subito dopo che "non possiamo spiegare in maniera specifica cos'altro potresti incontrare in questo gioco, ma posso solo aggiungere che si tratta di un gioco World of Darkness, non è solo un Vampire the Masquerade".

L'inizio di una serie di videogiochi a tinte oscure che si intreccino a doppio filo alla narrazione dell'orrore di World of Darkness a cui fanno implicitamente riferimento i boss degli studi statunitensi di Hardsuit Labs offre al produttore Schlutter l'opportunità di spiegare che "è anche giusto dire che per noi uno degli obiettivi principali del progetto di Bloodlines 2 sia quello di riportare in auge questa proprietà intellettuale, mostrare alle persone quanto è bello questo universo e quindi aprirsi a molte più opportunità".

Ogni scelta conclusiva sullo sviluppo di nuovi videogiochi della serie di World of Darkness, quindi, passerà per le forche caudine (rigorosamente non-morte) dei risultati commerciali ottenuti con il progetto di Vampire Bloodlines 2 appena annunciato, il cui lancio è previsto nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.