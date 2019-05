Vampire Bloodlines 2: il nuovo video diario è dedicato al clan dei Tremere

Gli autori del team di sviluppo interno a Paradox Interactive che stanno dando forma al progetto a tinte oscure di Vampire Bloodlines 2 ribadisce la volontà di pubblicare una Demo a ottobre e, per l'occasione, confeziona un nuovo video dedicato al clan Tremere.

Il secondo clan di Vampiri full-blood dei Tremere (dopo quello dei già conosciuti Brujah) è composto da stregioni ossessionati dalla conoscenza e si serve di potenti magie del sangue per ordire la propria vendetta nei confronti degli altri clan e dei loro nemici.

A dispetto di una cattiva nomea alimentata dal loro atteggiamento riguardo l'umanità e coloro che intrattengono rapporti con i sanguemisto, i Tremere rappresentano il fulcro dell'attività degli occultisti di Seattle. Ottenuta l'immortalità, i membri di questo potente clan si vedranno però costretti a stringere saltuariamente dei patti con chi richiederà i loro servigi.

Utilizzando la Magia del Sangue per svelare segreti e scatenare devastanti attacchi, i Tremere permettono ai giocatori che si uniscono ai loro ranghi e abbracciarne la filosofia a sbloccare due distinte discipline per espandere il proprio arsenale di attacchi e abilità. Il primo, la stregoneria Thaumaturgy, conferisce un potere distruttivo senza pari, mentre il secondo, Auspex, ne espande i sensi permettendo all'utente di individuare i nemici nelle vicinanze e persino di separare la mente del vampiro dal proprio corpo per esplorare le ambientazioni limitrofe.

Vi lasciamo quindi al nuovo video diario sui Tremere e vi ricordiamo che il lancio di Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è previsto nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.