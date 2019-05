Vampire Bloodlines 2: il nuovo video diario illustra il clan Malkavian

Dopo aver chiarito i motivi dela scelta di ambientare Vampire Bloodlines 2 a Seattle, i ragazzi di Paradox Interactive ci illustrano i poteri e le caratteristiche dei Malkavian, l'ultimo dei clan di vampiri full-blood del loro atteso action ruolistico a tinte oscure.

Conosciuti anche come Clan della Luna, i Malkavian possiedono la conoscenza di cose che nessun altro clan può comprendere: tale conoscenza, però, avrà un prezzo. La mente degli appartenenti a questo clan sono infatti afflitte da psicosi, disturbi compulsivi e altre malattie che li indurranno ad essere marginalizzati dalla comunità dei Kindred di Seattle, pur essendo considerati come oracoli e abili consiglieri da una ristretta cerchia di vampiri.

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco spicciole, chi deciderà di abbracciare la via dei Malkavian potrà "invadere" la mente delle vittime designate usando l'abilità Dementation per infondere nella loro coscienza una visione contorta della propria psicosi. Tramite i poteri legati ad Auspex, inoltre, potremo addentrarci ulteriormente nel subconscio del malcapitato di turno e avere una visione d'insieme della mappa per conoscere, ad esempio, la posizione dei nemici.

Vi lasciamo perciò al nuovo video di Vampire the Masquerade Bloodlines 2 e rimaniamo in attesa di conoscere la data di commercializzazione ufficiale della nuova fatica action RPG di Paradox Interactive su PC, PlayStation 4 e Xbox One.