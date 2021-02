Vampire Bloodlines 2 rinviato al 2022, cambiano gli sviluppatori

Durante l'ultimo report finanziario, Paradox Interactive ha annunciato agli investitori che Vampire The Masquerade Bloodlines 2 non uscirà nella seconda metà del 2021 come inizialmente previsto ma arriverà solamente nel corso del 2022.

Inizialmente atteso per il 2020, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 era stato rinviato al 2021 ma il gioco non riuscirà a raggiungere gli scaffali quest'anno, come confermato dal publisher. Ma c'è di più perchè Paradox ha annunciato che Hardsuit non sta più sviluppando il gioco ed il progetto verrà portato avanti da uno studio diverso, il cui nome non è stato reso noto.

La scorsa estate varie figure chiave di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 tra cui il Creative Director e il Narrative Director hanno abbandonato lo studio Hardsuit a causa apparentemente di contrasti con il publisher. Secondo alcuni rumor Paradox non è mai rimasta soddisfatta dell'accoglienza riservata al gioco da parte della stampa e del pubblico nelle apparizioni pubbliche, da qui la volontà di cambiare molti aspetti del gioco andando contro alla visione creativa degli sviluppatori.

In ogni caso si tratta solamente di speculazioni, l'unica conferma è che Vampire The Masquerade Bloodlines 2 uscirà nel 2022 su PC e console, la produzione andrà avanti sotto la guida di un nuovo studio di sviluppo.