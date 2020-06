Vampire Bloodlines 2: anche una statua nella ricca Collector's Edition, torna Damsel

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è tornato a mostrarsi nel corso del Guerrilla Collctive di questa sera, che ha ospitato Paradox Interactive per svelare tutti i suoi titoli attualmente in sviluppo.

Gli sviluppatori hanno colto quindi l'occasione per mostrarci con un trailer la Collector's Edition di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, la quale conterrà i seguenti oggetti:

Gioco

Steelbook

Poster con la mappa di Seattle

Una statua di Elif in resina, alta 28 centimetri

Colonna sonora su vinile

Versione digitale della quinta edizione del libro di Vampire the Masquerade

Tre DLC: due pacchetti dedicati a costumi extra e il Season of the Wolf Pass

Questa versione del titolo a base di vampiri arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e dovrebbe fare il proprio debutto sugli scaffali di tutti i negozi entro la fine dell'anno.

Il trailer della Collector's Edition non è stato però l'unico mostrato all'evento, dal momento che abbiamo assistito anche ad un brevissimo filmato che annuncia il ritorno di Damsel, l'anarchica conosciuta da tutti i fan della serie.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi ai due trailer freschi di pubblicazione dedicati a Vampire The Masquerade Bloodlines 2.