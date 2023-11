Vampire Bloodlines 2: The Chinese Room descrive la protagonista Phyre nel nuovo Dev Diary

Dopo aver svelato Phyre, la protagonista di Vampire Bloodlines 2, i ragazzi di The Chinese Room approfondiscono i temi trattati nel primo Dev Diary con un nuovo filmato di approfondimento che ci aiuta a familiarizzare con le atmosfere, i personaggi e l'esperienza da vivere in questa attesa avventura horror.

Il secondo appuntamento con la community organizzato da The Chinese Room riprende i temi trattati nel primo video diario di sviluppo per approfondirne gli aspetti più dirimenti, come il background narrativo della vampira Phyre e le difficoltà che dovrà affrontare nel risvegliarsi dopo secoli in un mondo stravolto dalla tecnologia.

Grazie al secondo Dev Diary, gli esponenti della software house britannica rispondono alle domande degli appassionati e forniscono chiarimenti sulle conseguenze delle azioni compiute da Phyre: sin dalle prime battute della campagna principale, l'abile cacciatrice ed esperta stalker che interpreteremo sa perfettamente cosa significa essere una vampira ma, proprio in ragione dei cambiamenti avvenuti nella società dopo il suo risveglio, non è pienamente consapevole della grande influenza che saprà esercitare con le azioni che deciderà di compiere per 'riconquistare ciò che ha perso' e rifarsi una vita.

Maggiori dettagli su Vampire Bloodlines 2, e più precisamente sul terzo clan che incontreremo nel corso dell'avventura a tinte oscure in arrivo (si spera) nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, verranno svelati da The Chinese Room durante il PC Gaming Show Most Wanted del 30 novembre che partirà alle ore 18:30 italiane.