Vampire Bloodlines 2: a ciascun Clan sarà associata una classe personaggio

Nel corso di un'intervista concessa ai redattori di PC Gamer Magazine (con dichiarazioni riportate da SegmentNext), i rappresentanti di Paradox Interactive hanno offerto un importante chiarimento sulla natura dei Clan di Vampire The Masquerade Bloodlines 2.

Come intuito da chi segue con attenzione il percorso di sviluppo intrapreso da Paradox per dare forma a Bloodlines 2 e ha già letto le schede di approfondimento sugli attaccabrighe Brujah e sugli stregoni Tremere, il nuovo capitolo di questa storica serie action ruolistica legherà il destino di ciascun Clan alla scelta della classe del proprio personaggio.

Secondo quanto illustrato dagli autori svedesi, il titolo avrà infatti cinque Clan e altrettante classi, ciascuna in grado di offrire un'esperienza narrativa e ludica originale: l'importanza di questo legame sarà tale da indurre gli utenti a decidere con attenzione la strada da imboccare solo dopo aver studiato in maniera approfondita ogni Clan.

Stando sempre al team di Paradox Interactive, il sistema di combattimento ricoprirà un ruolo fondamentale nell'esperienza di gioco di Bloodlines 2 e, per questo, consentirà l'utilizzo congiunto di due armi corpo a corpo e di due elementi di equipaggiamento "da media distanza", siano essi rappresentati da armi canoniche (presumibilmente da fuoco e da lancio) che da abilità vampiresche acquisire progredendo nella storia e nelle missioni secondarie.

A questo punto non ci resta che attendere l'uscita di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, prevista nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store.