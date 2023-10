Vampire Bloodlines 2, nuovo video: alla scoperta di Phyre, la vampira protagonista

Dopo aver condiviso gli scatti della Seattle Neo-Noir di Vampire Bloodnlines 2, i ragazzi di The Chinese Room ci reimmergono nelle atmosfere a tinte oscure del World of Darkness confezionando un video diario interamente dedicato a Phyre, la vampira protagonista.

La software house britannica conosciuta dai fan di avventure interattive per gli ottimi Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture, Little Orpheus e Amnesia A Machine for Pigs sfrutterà la propria esperienza per tratteggiare i contorni di un'odissea a tinte oscure particolarmente stratificata e piena di colpi di scena.

Nel video diario di The Chinese Room, la sussidiaria di Sumo Digital entra quindi nel merito del lavoro che sta portando avanti per concretizzare la visione ludica e narrativa di un'opera quantomai strutturata, a cominciare ovviamente da Phyre e dalla profondità delle scelte da compiere in sede di dialogo.

La grande libertà promessaci dagli autori britannici si riflette anche nella ricchezza di elementi da poter customizzare per far aderire l'aspetto e il carattere di Phyre ai propri gusti e, ovviamente, alle esigenze delle diverse tipologie di patiti di GDR che si cimenteranno nelle sfide offerte da Bloodlines 2. Risvegliatasi dopo secoli, la nostra alter-ego avrà però qualche difficoltà nell'ambientarsi in una città moderna come la Seattle descritta da The Chinese Room: "Phyre è una cacciatrice e stalker molto esperta, sa perfettamente cosa significa essere una vampira ma viene da un'altra epoca. Non conosce il mondo moderno e non ha piena consapevolezza della grande influenza esercitata dalle sue azioni. Il viaggio che i giocatori dovranno compiere insieme a lei sarà quindi incentrato sulla necessità di aiutare Phyre a rifarsi una vita e riconquistare ciò che ha perso".

Sapevate che il 'nuovo' Vampire Bloodlines 2 girerà su Unreal Engine 5? L'avventura ruolistica a tinte horror di The Chinese Room dovrebbe approdare nel 2024 su PC, PlayStation e Xbox.