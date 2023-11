Vampire Dynasty: alla scoperta dell'avventura gestionale sulle orme di Medieval Dynasty

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole gli appassionati di gestionali in prima persona con l'approdo di Medieval Dynasty nel catalogo dei giochi Xbox Game Pass di ottobre, Toplitz Productions presenta ufficialmente Vampire Dynasty, un'avventura a tinte oscure che ne ricalca le formule ludiche.

La nuova esperienza interattiva firmata da Mehuman Games cala i giocatori nei panni di un feudatario costretto a fare i conti con la sua nuova natura dopo essere stato assalito da un vampiro. Il nostro alter-ego dovrà quindi tenere a bada i suoi istinti da succhiasangue e, nel frattempo, preoccuparsi di soddisfare le esigenze del suo regno, tra castelli da erigere, nuove terre da conquistare e sudditi da controllare per garantire la prosperità del proprio feudo.

Starà quindi ai giocatori decidere se governare come un signore misericordioso o come un despota spietato, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire sia in termini di gameplay che di scelte da operare in fase di creazione e gestione del castello e del proprio villaggio.

Il lancio della fase Early Access di Vampire Dynasty è previsto nel 2024 su PC. Date un'occhiata alle immagini e ai video che trovate in calce e in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo nuovo progetto 'in salsa Medieval Dynasty' edito da Toplitz.