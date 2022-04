Vampire Surviror: come sconfiggere Reaper e ottenere Mask of the Red Death

Roguelite sviluppato dall'italiano Luca Galante, Vampire Survivor ha riscosso un grande successo su Steam. Nel gioco è possibile incontrare Reaper, una creatura veramente difficile da battere: in questa guida vediamo come sconfiggerla per sbloccare un personaggio unico.

La strategia per affrontare ed eliminare Reaper è molto specifica, e riguarda in particolare il posizionamento del personaggio nella mappa di gioco. Anzitutto, per compiere l'impresa bisognerà selezionare Clerici e la modalità Hyper per la Inlaid Library. E' inoltre fortemente consigliato distribuire nuovamente i punti per i PowerUp, scegliendo come caratteristiche da potenziare tutte quelle base, ovvero might, armor, health, recovery, cooldown, area, speed, duration, luck, revival, amount e movespeed.

Nella Inlaid Library raccogliete la gemma verde, salendo così di livello: a questo punto, tra le opzioni disponibili, prendete il Runetracer; l'arma è fondamentale per poter sconfiggere il Reaper. Muovete quindi il personaggio sotto all'orologio appeso al muro, allineando il braccio esteso di Clerici al pendolo, e aspettate 30 minuti. Superata la mezz'ora il temibile boss farà finalmente la sua comparsa, assieme ad una gemma rossa che dovrete raccogliere per salire immediatamente di più livelli. Tra le offerte date la priorità ai seguenti oggetti: Clock Lancet, Laurel, Candelabrador, Bracer, Empty Tome, Spellbinder. Spostatevi ancora, questa volta collocandovi esattamente nel punto in alto a destra del tavolo, e attendente fino a quando il vostro avversario sarà sconfitto. Fatto questo, avrete sbloccato la Mask of the Red Death.

Sempre a riguardo del fenomeno tutto italiano, Vampire Survivor ha ricevuto un'arena inedita e il particolare cane O'sole meeo.