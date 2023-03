Vampire Survivors 2 si farà mai? Senza idee rivoluzionarie scordatevelo

Vampire Survivors si è rivelato un successo oltre le aspettative, conquistando i favori di tutti gli appassionati di roguelite con una formula ludica tanto semplice quanto vincente. Per questo in molti sperano in un seguito che possa espandere ulteriormente il concept di gioco. Ma si farà mai?

Sul possibile sviluppo prima o poi di Vampire Survivors 2 ha detto la sua Luca Galante, la mente dietro il primo gioco, nel corso di un'intervista con GameSpot, sottolineando che un secondo episodio potrebbe non arrivare mai se non troverà un'idea davvero innovativa su cui basare il gioco. Per Galante, infatti, la formula dell'originale Vampire Survivors mostra ulteriori margini di approfondimento che possono essere colmati semplicemente tramite update e DLC.

"Per come Vampire Survivors è disegnato, possiamo aggiungere sia nuovi contenuti che nuove meccaniche nel gioco esistente, dunque perché farne un seguito?", afferma Galante specificando che "se mai faremo un seguito o un successore spirituale, dovrà offrire qualcosa di radicalmente nuovo". Insomma, l'autore non esclude totalmente la possibilità che Vampire Survivors 2 o un suo erede spirituale possa vedere la luce in futuro, tuttavia per ora non ci sono piani in tal senso ed è altamente probabile che la situazione resterà tale a lungo, almeno fino a quando non verrà trovata un'idea che possa rivoluzionare il concept del gioco e dare così senso ad un nuovo episodio.

L'ultimo update gratuito di Vampire Survivors ha aggiunto non solo nuovi obiettivi, ma anche una mappa e trasformazioni inedite e, come lascia intuire Galante, è molto probabile che altri aggiornamenti simili arriveranno nel prossimo futuro per il gioco. Intanto Phil Spencer ha finalmente finito Vampire Survivors, confermando di aver sbloccato tutti gli obiettivi dell'opera.